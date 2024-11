Ilrestodelcarlino.it - Corinaldo vola in vetta

L’Audax 1970 non decolla: terza sconfitta consecutiva. Prende il volo (e) il. Lo Jesi ritrova il sorriso. Un pareggio blocca il Cus Ancona. Da tre punti l’Atletic Chiaravalle. Dopo il successo all’esordio, per l’Audax sole sconfitte in A2 di calcio a 5, l’ultima a Spello con i Grifoni (4-2). "Anche se la prima vittoria ci ha dato entusiasmo, le recenti sfide, specie quella di sabato contro un avversario di pari livello, hanno evidenziato quanto un avvio più determinato possa fare la differenza", il capitano senigalliese, Emanuele Chiarizia. "Detto questo, non facciamo drammi, credo sia del tutto normale attraversare questa fase, considerando il salto di categoria: siamo ancora la stessa squadra che due anni fa giocava in C1". Classifica: Roma, Prato 12, Russi, Grifoni, Buldog Lucrezia 9, Imolese 7, Rieti 4, Audax, Potenza Picena, Grosseto, Pontedera 3.