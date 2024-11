Gaeta.it - Blocco di 15 persone dalla Guardia di Finanza per frodi fiscali e somministrazione illecita

Facebook WhatsAppTwitter Le forze dell’ordine, in particolare i militari delladi, hanno messo in atto un’operazione su vasta scala a Catania, che ha visto coinvolte quindici. Queste sono sotto custodia cautelare nell’ambito di un’indagine condottaProcura della città siciliana, la quale ha identificato un presunto schema direlativo alladi manodopera e all’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Sono in totale 29 leindagate in questa complessa inchiesta, che ha catturato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. L’operazione ha portato a diverse misure cautelari: due degli indagati sono stati arrestati e condotti in carcere, quattro sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre per altri nove è stata imposta una misura interdittiva.