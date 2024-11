Agi.it - Anac dà ragione a Sogin, respinte le accuse contro l'Ad Artizzu

AGI - Licenziato per giusta causa, non si arrende al provvedimento e ricorre all'Autorità nazionale Anticorruzione, denunciando l'amministratore delegato diper una condotta ritorsiva. Protagonista un dirigente delo gruppo che si occupa dello smantellamento delle centrali nucleari e dello smaltimento di rifiuti radioattivi. Ma il procedimento sanzionatorio avviato dall'nei confronti dell'ad Gian Lucaè stato archiviato. Lo ha deciso il Consiglio che ha disposto anche la pubblicazione della delibera sul sito istituzionale dell'autorità. Alla base della decisione di archiviazione la “riscontrata assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria”. In una nota,rileva come il provvedimento confermi "la correttezza dell'operato della Società e del suo Vertice e ristabilisce un principio di verità, rilevando l'integrale infondatezza di quanto era stato segnalato all'che, peraltro, era divenuto oggetto anche di speculazione a mezzo stampa, con conseguente danno per la Società e per lo stesso Amministratore Delegato.