Nerdpool.it - The Penguin – Selina Kyle e Sofia Falcone: il futuro team-up secondo Cristin Milioti

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

L’interprete diha grandi aspirazioni per quanto riguarda un ipotetico-up trae Catwoman – qualcosa di cui si è parlato negli ultimi minuti del finale della prima stagione di The. Direct ha partecipato al NYCC (New York Comic-Con) per intervistare il cast de Il Pinguino e, per l’occasione, hanno discusso degli avvenimenti movimentati del grande finale, tra cui l’ipotesi die il destino di diversi personaggi chiave.parla di un possibile crossover tra“Faremmo a pezzi tutto”. Negli ultimi minuti della prima stagione di The, ladiriceve una lettera speciale mentre è rinchiusa nel manicomio di Arkham. Curiosamente, la persona che l’ha inviata non è altro che, interpretata da Zoe Kravitz in The Batman.