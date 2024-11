Thesocialpost.it - Scontro auto-camion: muore 59enne

Intorno alle 13 di oggi, 11 novembre, verso le 13, un tragico incidente ha scosso la comunità di Saonara, in provincia di Padova. Sulla via dei Vivai, un violentofrontale tra un mezzo adibito alla pulizia delle strade e un’mobile ha avuto esiti drammatici, causando la morte di un uomo e il ferimento di un’altra persona. Leggi anche: Tremendo incidente stradale: lo schianto e le vittimeLa dinamica dell’incidenteL’incidente ha coinvolto un mezzo spazzatrice, guidato da un operatore di 59 anni, e un’mobile. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo per la pulizia stradale si è scontrato frontalmente con l’mobile per cause ancora in fase di accertamento. Purtroppo, a pagare il prezzo più alto è stato proprio il conducente del mezzo spazzatrice, che ha perso la vita a seguito dell’impatto.