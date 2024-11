Oasport.it - Scherma, Dario Chiadò: “Il settore della spada ha profondità”, Nicola Zanotti: “La sciabola maschile ha risposto come doveva”

Dopo il primo fine settimanaCoppa del Mondo di, in casa Italia si traggono le conclusioni per un primissimo bilancio di quanto si è visto in pedana, tanto per laquanto per la.Un totale complessivo che parla di ben 6 podi tra Fujairah (Emirati Arabi) e Berna (Svizzera), senza dimenticare anche quanto successo a Orano (Algeria).“È un inizio ricco di soddisfazione, per i risultati ottenuti e per quanto fatto vedere sia dalle ragazze che dai ragazzi in pedana – ha commentato il CTazzurraal sitoFeder–. Mi piace sottolineare due aspetti: nella scia delle prime linee, reduci da Parigi, abbiamo dimostrato d’avere tanti atleti da podio, sia nelfemminile che, un potenziale enorme che testimonia l’ottimo lavoro fatto anche dai più giovani che scalpitano per scalare le gerarchie, e poi lo spirito di gruppo mostrato nelle competizioni a squadre.