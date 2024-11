Quotidiano.net - Pubblicità, il settore automobilistico il più presente

Roma, 11 novembre 2024 – E’ unin crescita, in Italia come nel resto d’Europa, quello della. Cambiano i canali, le strategie, le forme, ma l’importanza del messaggio resta vitale. Le aziende si adeguano, proponendo nuove idee e investendo sui social, ma non disdegnano il canale classico per eccellenza, cioè la televisione. Lo studio di Nielsen Ad Intel Lo studio Advertising Media Spend Report H1 2024 di Nielsen Ad Intel, che fornisce una panoramica dettagliata sui principali trend degli investimenti pubblicitari globali, con dati armonizzati provenienti da oltre 90 mercati, vede fra i principali inserzionisti Procter & Gamble, seguita da Ferrero, Volkswagen, L’Oréal, Unilever e Fiat. Tra le categorie merceologiche più presenti, ilè quello leader, con una spesa stimata di 252,5 milioni di dollari (circa 239 milioni di euro).