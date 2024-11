Ilfattoquotidiano.it - Pioggia di oltre 4.500 emendamenti sulla manovra. E 1.200 sono modifiche chieste dalla maggioranza: addio “compattezza”

Erano tre anni che su una legge di Bilancio non piovevano tanti4.562 quelli depositati in commissione Bilancio della Camera entro le 16 di lunedì 11, termine ultimo per la presentazione. E a colpire è che ben 1.200 arrivano: un quadro ben diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando le destre avevano concordato di non chiedere alcuna modifica. Segnale di un’unità e una rivendicata “” che stavolta appaiono molto lontane: fin dal varo del ddl in consiglio dei ministri Lega e Forza Italia hanno iniziato a picconare molte misure, dall’allargamento della web tax all’aumento della tassa sulle plusvalenze da criptovalute passando per la mancata conferma del taglio del canone Rai e i controllori del Mef nei collegi sindacali delle aziende che prendono finanziamenti pubblici.