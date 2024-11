MTV Awards, Taylor Swift fa poker

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

8.56 Miglior artista, miglior live, migliore artista Usa e miglior video per la collaborazione con Post Malone in Fortnight:ha fatto il pieno di MTV. La serata a Manchester,nel Regno Unito. Premiata anche Tyla: migliore artista R&B, Afrobeats e artista africana. Il premio per la miglior canzone a Sabina Carpenter: Eminem migliore Hip Hop e Ariana Grande migliore artista pop. Applausi al ricordo di Liam Payne, l'ex One Direction tragicamente scomparso.