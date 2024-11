Mattarella | Nato pilastro di sicurezza

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

18.41 L'Italia è orgogliosa "di aver partecipato fin dalla fondazione al Consiglio d'Europa e alla,pilastri dellademocratica".Così il Presidente, in un messaggio per i 75 anni delle due istituzioni. "Oggi risalta come l'Alleanza Atlantica abbia contribuito alla stabilità internazionale. L'attuale fase conferma la validità di quelle scelte,di fronte all'inaccettabile aggressione della Russia all'Ucraina e il conflitto in Medio Oriente, con conseguenze devastanti per i civili e i territori coinvolti".