Maltempo in arrivo: clima instabile e piogge diffuse in gran parte d'Italia

Facebook WhatsAppTwitter Il ritorno del, causato da un’importante irruzione di aria fredda proveniente dal Nord Europa, porteràconsistenti e un significativo abbassamento delle temperature. Antonio Sanò, esperto del portale meteorologico iLMeteo.it, avverte che anche oggi diverse regioni, in particolare le Isole Maggiori, subiranno fenomeni meteorologici di moderata intensità, che continueranno a influenzare il tempo in Italia nei prossimi giorni.Previsioni per le prossime giornateSecondo i meteorologi, a partire da domani un nuclo d’aria fredda in transito verso la Francia causerà alcuni disagi nel Nordovest del Paese. Le previsioni indicano la possibilità ditra la Valle d’Aosta e il Piemonte occidentale, mentre i rilievi alpini potrebbero essere interessati da nevicate a quote di circa 900/1000 metri.