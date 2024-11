Lettera43.it - Israele, il capo dell’esercito dà l’ok all’espansione dell’offensiva di terra in Libano

Una nuova offensiva vianel sud del. Sono queste le intenzioniisraeliano secondo quanto riportato dall’emittente statale Kan, che ha diffuso la decisione deldi stato maggioreHerzi Halevi di approvare l’espansione dell’invasione. Nonostante funzionari militari e dell’intelligence avessero preso in considerazione l’idea di porre fine all’offensiva dinei giorni scorsi, Halevi ha dato il via libera per procedere negli attacchi nella zona meridionale del. View this post on Instagram A post shared by Yair Netanyahu – ???? ?????? (@yairnetanyahu)Le accuse del figlio di Netanyahu al servizio di sicurezzaIntanto Yair Netanyahu, figlio del primo ministro israeliano, attraverso il suo profilo X ha attaccato il servizio di sicurezza, accusandolo di aver tentato di rovesciare il governo.