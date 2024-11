Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 7a giornata di Serie A. Librizzi trascina Varese da capitano, Mascolo e Mezzanotte decisivi per Treviso

Nel weekend appena trascorso laA diha completato la settimaregular season 2024, dove i giocatorisi sono messi in mostra risultando ancheper le sorti delle squadre di cui difendono i colori: andiamo a scoprire insieme icestisti tricolore di questo turno.4 punti di Sasha Grant nel successo interno dell’Unahotels Reggio Emilia contro la Bertram Tortona, con 9 punti di Tommaso Baldasso e 6 di Paul Biligha tra le fila dei piemontesi. 6 punti messi a segno da Andrea Pecchia nella vittoria di Trento contro Trieste che gli consente di rimanere imbattuta in vetta alla classifica, con 7 punti di Francesco Candussi per i giuliani. 5 punti di Giuglielmo Caruso nell’affermazione casalinga dell’Olimpia Milano sulla Reyer Venezia, con Davide Casarin che mette a referto 4 punti tra gli oro-granata.