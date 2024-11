Ilrestodelcarlino.it - Un Lunedì d’autore con Paolo Miserocchi

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

A Cesenatico entra nel vivo la rassegna "I". Il prossimo appuntamento è l’11 novembre alle 21, al Noi Lounge Music Club, dove lo scrittorepresenterà il suo libro dal titolo "Papà è in bagno". L’autore, nato a Cesena 52 anni fa, è un professionista nel campo della decorazione pubblicitaria. In questo libro il protagonista è Marco, il quale adora guardare il mondo dall’alto, così si vede dall’alto di un palazzo, dall’alto dei suoi otto anni, dal cannone della bicicletta con la quale, insieme al nonno, supera il primato di discesa senza pedalare. Come il nonno ha manualità ed abilità pratica, si interessa a tutto, scruta e si gusta la vita di ogni giorno. Gioca con gli amici ma si fa anche i fatti suoi in casa; cerca il dialogo con il padre introverso afflitto da stitichezza, si destreggia con la madre, adora il pionierismo della nonna e gioca ad armi pari con lo zio.