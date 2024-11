Ilrestodelcarlino.it - Solo un pari a Bologna per il Carpi. Il Rapid fa 4 su 4 e resta in vetta

E’ un pareggio che non può soddisfare quello con cui la Len Solutiontorna dal derby di Valsamoggia colUnited nel recupero di Serie A Silver. La squadra di Agazzani rimanda per la quarta gara di fila la vittoria (2e 2 ko) ea -2 dal secondo posto. L’avvio aveva fatto ben sperare con il 9-6 del 16’, poi un black out di 4’ costa un parziale di 6-0 eè sul 12-9 al 20’, virando sul 18-14 a metà gara. Il massimo vantaggio rossoblù è il +6 firmato da Perez in sottomano al 35’. Ci pensa Nocelli a scuoteree Serafini firma a 54’ il -1 (27-26). Da una palla recuperata da Nocelli per El Sabbagh arriva anche il. Dall’altra parte è ancora l’ex Rossi a riportare avanti, ma Sortino in contropiede risponde prontamente per il 28-28. L’ultima chance è per i padroni di casa, ma la grande parata di Villarroel poi il muro difensivo di El Sabbagh evitano la sconfitta.