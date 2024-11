Lanazione.it - Perugia-Ternana, tocca a voi. Il “Curi” torna a riempirsi. Superata quota 8000 spettatori

, 10 novembre 2024 – Sa??????le l’attesa. Perché il derbynon perderà mai il suo fascino. A prescindere dalla categoria e, in questo caso, dalla classifica che vede i biancorossi arrancare e i rossoverdi lanciati. Una città che si mobilita, lo stadio chee la tradizione che si ripete: i tifosi che alla vigilia incontrano la squadra per dare la giusta carica in vista del match contro le Fere. Stavolta i gruppi della Nord hanno scelto momenti differenti per incitare il gruppo. Ieri mattina una delegazione della Brigata si è presentata allo stadio per salutare, parlare con la squadra, lanciare qualche coro per trasmettere al gruppo, se fosse necessario, l’importanza del match. Nel tardo pomeriggio, invece, gli Ultras (Armata Rossa, Ingrifati e Nucleo XX Giugno) hanno raggiunto la sede del ritiro delper incontrare la squadra.