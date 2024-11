Non doveva dirlo Ballando con le stelle lite tra Mariotto e Sara Di Vaira | è polemica

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

La settima puntata dicon leha segnato l’eliminazione di Furkan. Uno choc per il pubblico che non l’ha presa affatto bene convinto che, tra i tre finiti al ballottaggio (gli altri erano Sonia Bruganelli e Massimiliano Ossini) chi meritasse di andare avanti fosse proprio l’attore turco. Ieri sera, tuttavia, non è stata solo l’eliminazione provvisoria di Furkan (andrà al ballottaggio) a far discutere. Anche il comportamento dei giudici in sala ha sollevato un polverone.>> “Scusate, ma c’è una cosa che devo dirvi”.con le, stavolta è Milly Carlucci a crollare. Le sue lacrime lasciano il pubblico senza paroleOltre al confronto, che ormai non fa più notizia, tra Sonia Bruganelli e Selvaggia Lucarelli, c’è stato quello traDie Guillermo