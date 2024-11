Spettacolo.periodicodaily.com - CINEMA è il nuovo singolo dei BALTO

Da venerdì 8 novembre 2024 è fuori "CINEMA", il nuovo singolo dei BALTO, pubblicato da Pioggia Rossa Dischi e già inserito nelle playlist New Music Friday e Rock Italia di Spotify. Le canzoni dei BALTO raccontano la vita racchiusa tra i portici di Bologna e il lungomare di Rimini, mettendo a nudo la fragilità, la forza, la paura e il desiderio, tra realtà e immaginazione. "CINEMA" è il terzo estratto dal nuovo album in uscita a novembre. E continua il viaggio musicale della band, caratterizzato da suoni indie rock, malinconici e introspettivi, incentrati sulla difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo.