Audizioni per il Festival Voci dal Mediterraneo

La Eventi & Management Italia e Musicultura annunciano l’apertura delleitaliane ed europee per ilInternazionale “dal– Isola di Pantelleria”, con candidature aperte dal 31 ottobre 2024 per cantanti talentuosi, in collaborazione con Artowork Agency di Cracovia.Internazionale “dal”, Scopri come partecipare alledal 31 ottobre 2024La Eventi & Management Italia e l’Associazione Ricreativa Culturale Musicultura sono liete di annunciare l’apertura delleitaliani ed europee per il prestigiosoInternazionale “dal– Isola di Pantelleria”. Dal 31 ottobre 2024, cantanti di talento provenienti da tutta Europa potranno candidarsi per questa straordinaria opportunità di esibirsi su un palco internazionale, anche grazie alla collaborazione con la Artowork Agency di Cracovia.