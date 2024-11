Thesocialpost.it - Tragedia in montagna, escursionista 71enne perde la vita cadendo in un canalone

Un’escursione in alta quota si è trasformata inper un uomo di 71 anni originario di Gavardo, nel bresciano. Durante la discesa dal versante sud della cima Agosta, in Trentino, l’ha perso l’equilibrio, scivolando su un tratto erboso ripido e finendo in un. Il drammatico incidente è avvenuto a circa 2.200 metri di altitudine mentre l’uomo stava rientrando verso malga D’Arnò in compagnia di due amici.Leggi anche: Edoardo muore a 12 anni. Era in coma da tre giorni dopo un volo dal quarto pianoL’arrivo dei soccorsiL’allarme è stato lanciato intorno alle 14.15 dai compagni di escursione, che hanno prontamente contattato il numero unico per le emergenze 112. La centrale ha subito mobilitato i soccorsi, richiedendo l’intervento di un elicottero per raggiungere rapidamente il luogo dell’incidente.