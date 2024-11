Anteprima24.it - SERIE C/ Picerno-Benevento, segui la diretta testuale

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutosi affrontano al “Donato Curcio”, impianto dove i padroni di casa in questa stagione hanno conquistato tre vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta. I giallorossi fuori casa hanno vinto in due occasioni e sono in vetta alla classifica a quota 29, a +4 sull’Audace Cerignola mentre ilè nono con 18 punti in condominio con il Trapani. Le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Summa; Pagliai, Gilli, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Franco; Energe, Petito, Esposito; Bernardotto. A disp.: Merelli, Santi, Seck, Pitarresi, Cecere, Graziani, Ragone, Cardoni, Vitali, Santarcangelo, Volpicelli. All.: Francesco Tomei(4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri.