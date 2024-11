Lanazione.it - Ponte Noveluci, lavori. Il piano della Regione

”, crollato una dozzina di anni fa nelle arcate centrali e poi via via in quasi tutte le altre. E’ probabile che il rifacimento sia inserito neltriennale delle opere pubblichee già nel bilancio 2025 sia inserita una prima tranche da 4 milioni di euro dei 12 necessari per gli ultimi progetti. E’ la comunicazioneconsigliera regionale Anna Paris. Le ha fatto eco la presidenteProvincia di Siena, Agnese Carletti, la quale ha confermato di avere dialogato sul temaricostruzione di questocon il Governatore Giani. La notizia apre prospettive sulla ricostruzione di questoche si trova non lontano dall’abitato di Gallina, in prossimitàCassia. Collega(va) Castiglione d’Orcia e Pienza, consentendo di risparmiare diversi chilometri sulla direttrice verso Montepulciano per un verso e in direzione Acquapendente nell’altro.