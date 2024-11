Dilei.it - Morto Tony Todd, chi era l’attore di Candyman e Final Destination

Lutto a Hollywood. Si è spento a 69 anni, interprete di pellicole di successo come. L’uomo, come rivelato dalla famiglia, era malato da anni., scomparsodi Hollywood a 69 anniÈa 69 anni, noto al grande pubblico per aver preso parte a saghe ormai diventate cult come quella di, in cui interpretava il fantasma killer Daniel Robitaille, e quella di. L’uomo è scomparso il 6 novembre nella sua casa di Marina del Rey, nell’area municipale di Los Angeles. La notizia del decesso è stata diffusa con alcuni giorni di ritardo dai media Usa e dalla moglie Fatima, che ha precisato a The Hollywood Reporter che il divo era da tempo malato., all’anagrafe Anthony Tiran, era nato a Washington il 4 dicembre 1954.