Marta Cartabia nuova prorettrice Bocconi: carceri, lavoro, rapporto con le scuole. Tutti i suoi progetti

Milano, 9 novembre 2024 –è ladell’università. Già presidente della Corte costituzionale e ministra della Giustizia nel governo Draghi, professoressa di Diritto costituzionale italiano ed europeo, entra oggi nella squadra del rettore Francesco Billari, che le ha affidato le delega all’Impegno sociale e agli Affari istituzionali. Quale contributo darà alla sua università? “L’università non è solo ricerca e didattica ma con la ‘terza missione’ si apre verso l’esterno, porta benefici al tessuto economico e sociale e alle fasce più vulnerabili della popolazione. Lanon è mai stata chiusa in una torre d’avorio. È un ateneo molto vivace anche per le attività di impegno sociale che la rendono protagonista della vita milanese, dell’intero Paese e oltre.