Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Peter Gomez: la finta sfuriata di Berlusconi ad Antonio Padellaro, Italo Bocchino “receptionist” della vicina di casa trans – Anticipazioni ultima puntata

Un momento di inaspettata “nostalgia canaglia” per, unadifonte di grandi equivoci pere gli aneddoti di Beppe Vessicchio sui più grandi artistimusica italiana: cosìsi congeda (per ora) dal pubblico di Rai 3 per la quarta edi stagione de La, in onda stasera alle 20.15. 50 ANNI DI STORIA ITALIANA VISTI DA– Non tutti hanno avuto il privilegio di raccontare gli eventi più importanti degli ultimi 50 anni di storia italiana.sì. Cronista delle principali testate, dall’Ansa al CorriereSera, dall’Espresso all’L’Unità, fino a Il Fatto Quotidiano, giornale che fonda nel 2009 e sul quale ancora scrive. Il 2 novembre 1975 è tra i primi a recarsi al lido di Ostia, sul luogo dell’omicidio di Pier Paolo Pasolini (“Oriana Fallaci mi disse: ‘a uccidere Pasolini sono stati i fascisti’, anche se le agenzie parlavano di assassinio a sfondo sessuale, lei aveva intuito la trama oscura di quel delitto”).