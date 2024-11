Quotidiano.net - Italia cerniera tra Usa e Europa, i socialisti furiosi per il ruolo di Giorgia Meloni. Fitto rischia, ma se cade lui salta tutto

Roma, 9 novembre 2024 – Giorg??????iaè una donna abile e fortunata. Ha dimostrato la sua abilità diplomatica passando nei primi di due anni di governo da leader misterioso estraneo al salotto buono dell’Occidente e perciò guardato con sospetto a kingmaker della nuova, come l’ha definita la grande stampa internazionale. Il suo sostegno all’Ucraina, assicurato fin da quando era all’opposizione, le ha procurato le simpatie americane consentendole di stabilire un rapporto perfino confidenziale con l’amministrazione democratica (il celebre bacio sulla testa di Joe Biden). Questo le avrebbe assicurato una positiva continuità di rapporti con Kamala Harris, se avesse vinto. Ma ha vinto Trump. E in questoè stata molto fortunata. Il governono è l’unico che non si è esposto in campagna elettorale perché aveva le spalle coperte sui due fronti: i democratici, per le ragioni che abbiamo esposto, e i repubblicani per la storica cuginanza con i conservatori e per il premio consegnatole da Elon Musk che di Trump è il portafoglio e il potentissimo consigliere strategico.