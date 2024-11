Ilgiorno.it - Con due cantieri sovrapposti si rischia il caos

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Dieci milioni di euro e quasi un anno e mezzo di lavori, e di chiusura, per rimettere a nuovo il ponte di Brivio. I lavori cominceranno all’inizio del 2026, dopo che sarà ultimato il nuovo Quarto ponte di Lecco, ma, per cominciare, solo in ingresso a Lecco, non in uscita. Lo chiede almeno il consigliere regionale democratico lecchese Gianmario Fragomeli. "La nostra provincia non può reggere, nei collegamenti con la provincia di Bergamo, anche un intervento manutentivo e di chiusura totale del ponte di Brivio finché non verranno almeno conclusi i lavori del Quarto ponte che attraversa l’Adda", spiega il dem, che ne ha parlato direttamente con Nicola Prisco, dirigente di ANAS per la Lombardia, in occasione dell’ultima riunione della V Commissione regionale Territorio. "Le due opere non si devono sovrapporre perché altrimenti il traffico impazzisce, con il solo ponte Cesare Cantù tra Olginate e Calolziocorte in mezzo – insiste Gianmario Fragomeli - Si creerebbe una situazione di limitazione eccessiva e di snodo di collegamento dei due versanti lecchesi in direzione Bergamo".