Oasport.it - ATP Finals 2024: i precedenti di Jannik Sinner con gli avversari del girone

Da domenica 10 novembre si comincerà a fare sul serio. Il conto alla rovescia sta per terminare esi sta preparando in vista dell’inizio delle attese ATPdi Torino. Nella Inalpi Arena il n.1 del mondo si presenta come il favorito per il successo. Il sorteggio andato in scena nel grattacielo di Intesa Sanpaolo ha inserito nel medesimo raggruppamento dil’australiano Alex de Minaur, l’americano Taylor Fritz e il russo Daniil Medvedev.La prima sfida sarà contro l’aussie e il bilancio deiè nettamente in favore di, visto il 7-0. L’ultimo incontro in ordine di tempo è stata la finale del torneo di Rotterdam, vinta dal nostro portacolori in 7-5 6-4. Pertanto, sulla base di questi dati, il pusterese si presenta ai nastri di partenza da favorito e vorrà dar seguito alla propria striscia vincente.