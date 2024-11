Sport.quotidiano.net - Al “Comunale“ di Caravaggio. Baby Dea-Pro Patria. Il derby lombardo promette spettacolo

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Tra Atalanta Under 23 e Proin calendario oggi alle 15 asarà una bella sfida tra due tradizioni calcistiche con la difesa a 3. I giovani orobici della Dea per la scuola che si richiama a Gasperini, tecnico della prima squadra, i tigrotti biancoblù di Riccardo Colombo perché seguaci di questo dettame tattico dai tempi di Javorcic. Nelle fila dei padroni di casa c’è il desiderio di rialzarsi dopo la sconfitta patita con la Feralpisalò e mister Modesto punterà su Vanja Vlahovic, top scorer del girone A della serie C, che potrebbe essere curato a vista da Tommaso Cavalli, ex di turno in prestito ai bustocchi. Nella conferenza stampa della vigilia Colombo (nella foto) ha sottolineato le insidie del match odierno: "L’Atalanta segna tanto, ha giocatori offensivamente molto interessanti, qualcuno ha già esordito in A, perciò dobbiamo fare una prestazione difensiva eccellente.