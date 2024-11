Iltempo.it - Stupro di Palermo, tutti condannati a un massimo di 7 anni. Il pm ne aveva chiesti 12

, ma con pene bel al di sotto di quelle richieste dall'accusa, i sei imputati maggiorenni per la violenza sessuale su una 19enne nella notte tra il 6 il 7 luglio 2023 al Foro Italico di. Per l'accusa non ci sono mai stati dubbi: quello che è avvenuto quella notte d'estate, in un cantiere abbandonato del Foro italico, è stato unodi gruppo. Diametralmente opposta la linea tenuta dalla difesa: la ragazza era consenziente. Il collegio, presieduto da Roberto Murgia, ha condannato a 7di carcere Angelo Flores, Christian Maronia, Gabriele Di Trapani e Elio Arnao; 6e 4 mesi per Christian Barone e 4per Samuele La Grassa, riporta Adnkronos. La procurachiesto la condanna a 12pergli imputati a eccezione di La Grassa, che non avrebbe preso parte alla violenza, per cui la richiesta era stata di 10e 8 mesi.