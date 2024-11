Panorama.it - Striscia la notizia compie 36 anni: i casi più eclatanti del tg satirico

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

«Buon compleanno,la! Tutta Canale 5 festeggia il 36esimoversario del tg-show, ideato dal suo geniale demiurgo Antonio Ricci», dichiara Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5. E aggiunge: «L’edizione della “complottenza” rinnova l’impegno dello storico programma dell’access prime-time dell’ammiraglia Mediaset, di leggere il quotidiano attraverso gli occhi della satira. 36 candeline, ma l’impegno dinon cambia: leggerezza e ironia, mantenendo sempre alta la guardia su diritti civili e sociali».Il 7 novembre 1988, quando ancora i telegiornali non venivano trasmessi sulle reti Fininvest, nacque "la", il celebre tgideato da Antonio Ricci. Questo programma, definito dal Guinness World Records nel 2011 come “il programma televisivodi informazione più longevo al mondo per numero di puntate”, festeggia oggi il suo 36°versario.