Oasport.it - Quando sarà premiato Sinner a Torino con la coppa di n.1 al mondo? Data e orario

una settimana molto speciale e impegnativa per Jannik. Le ATP Finals 2024 stanno per cominciare e il n.1 delè atteso all’esordio nel proprio raggruppamento (domenica 10 novembre alle 20.30), affrontando l’australiano Alex de Minaur. Il pusterese, per la prima volta, dovrà gestire la pressione di essere il favorito per il successo del torneo.Tuttavia, l’approccio diquello di prova a trasformare tutte queste aspettative in energia supplementare sul campo. L’azzurro tornerà poi in campo martedì 12 novembre contro uno tra l’americano Taylor Fritz o il russo Daniil Medvedev. Lo schedule prevede che si incroceranno i vincenti dei primi due match e, nell’altra sfida, i due che hanno perso il primo incontro.Nell’altro girone ci saranno invece il tedesco Alexander Zverev, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev.