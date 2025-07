Il cervello si rigenera anche in tarda età Scoperto come nascono i nuovi neuroni

Il mistero sulla capacità rigenerativa del cervello umano si svela grazie a una scoperta rivoluzionaria. La ricerca del Karolinska, pubblicata su Science, dimostra che anche in età avanzata il cervello può generare nuovi neuroni, sfatando il mito dell’estinzione neuronale. Questa scoperta apre nuove speranze per le terapie neurodegenerative e la salute mentale. Ma come avviene questo incredibile processo di rigenerazione cerebrale?

Ricerca del Karolinska pubblicata su Science.

