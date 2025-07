Beatles Ringo Starr ha chiesto a Sam Mendes di cambiare lo script | Non eravamo così

Ringo Starr, il mitico batterista dei Beatles, ha recentemente collaborato con Sam Mendes, il celebre regista britannico, inviandogli preziosi appunti per migliorare le sceneggiature dei prossimi quattro biopic targati Sony dedicati ai membri della band. Questa collaborazione si preannuncia come un mix di talento e passione, promettendo di portare sul grande schermo storie autentiche e coinvolgenti. La loro sinergia potrebbe rivoluzionare il modo di raccontare la leggenda dei Beatles.

Il batterista della band ha mandato alcune note al regista dei prossimi quattro biopic targati Sony per rivedere alcune scene Ringo Starr ha rivelato di aver mandato alcuni appunti a Sam Mendes, il regista destinato a dirigere quattro biopic distinti su ciascun membro dei Beatles. Poiché ogni film seguirà uno dei membri della band, Starr ha raccontato al New York Times di aver trascorso due giorni con il regista britannico, offrendogli una cospicua serie di appunti sulla sua vita, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con la famiglia e la prima moglie, Maureen Starkey Tigrett. "Aveva uno sceneggiatore, molto bravo, di grande reputazione, e l'ha scritto alla grande, ma non aveva nulla a che fare con Maureen e me", ha .