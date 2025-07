The Sandman 2 | com' è stata accolta la nuova stagione? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

La seconda stagione di The Sandman ha appena fatto il suo debutto su Netflix, con i primi sei episodi che stanno già catturando l’attenzione dei critici. Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg hanno portato sullo schermo un universo ricco di magia e mistero, e le prime reazioni sono positive, con un punteggio del 75% su Rotten Tomatoes. Resta da scoprire come si svilupperà questa avventura epica fino alla conclusione della serie.

Le prime reazioni alle nuove puntate della serie televisiva da Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg disponibile su Netflix. Sono sbarcati su Netflix i primi sei episodi della seconda stagione di The Sandman, e i critici hanno già iniziato ad esprimere le loro opinioni su quella che sarà la stagione conclusiva dello show. Rotten Tomatoes mostra al momento una percentuale del 75% basandosi su 16 recensioni. Al di là di come andrà nei prossimi giorni, è evidente che il responso difficilmente sarà simile a quello della prima stagione. La difficoltà di rendere giustizia al fumetto The Sandman Dopo le accuse nei confronti di Neil Gaiman era trapelata l'ipotesi che la serie potesse essere cancellata, ma la seconda stagione doveva . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Sandman 2: com'è stata accolta la nuova stagione? Ecco il punteggio su Rotten Tomatoes

