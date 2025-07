Temptation Island Alessio gela Sonia | Le ho chiesto di sposarmi per gratitudine Lei crolla

Alessio e Sonia, una coppia come tante, si sono subito trovati al centro dell’attenzione di Temptation Island con un episodio che ha lasciato tutti senza fiato. Con parole sconvolgenti e dubbi infuocati, Alessio ha confessato sentimenti ambigui e fantasie verso altre donne, mettendo a dura prova la loro relazione. Un esordio potente che promette di tenere il pubblico incollato davanti allo schermo, aspettando di scoprire se l’amore può superare le prove più dure.

Un esordio potente per la nuova edizione di Temptation Island: Sonia scopre in diretta le parole sconvolgenti del suo fidanzato Alessio. Dubbi sul sentimento e fantasie verso altre donne. Giovedì 3 luglio è iniziato ufficialmente il viaggio nei sentimenti delle sette coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. A catalizzare immediatamente l'attenzione del pubblico sono stati Sonia Mattalia e il suo compagno Alessio, entrambi avvocati, prima coppia presentata ufficialmente sui social del programma. Il loro percorso ha preso una piega inaspettata fin dalle prime battute: a meno di un'ora dal loro ingresso nel villaggio, Sonia è stata convocata per visionare i primi video riguardanti Alessio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Temptation Island, Alessio gela Sonia: “Le ho chiesto di sposarmi per gratitudine”. Lei crolla

In questa notizia si parla di: temptation - island - alessio - sonia

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - "Temptation Island", il reality dei sentimenti per eccellenza, si prepara a tornare su Canale 5, ma per il conduttore Bisciglia è in arrivo un brutto colpo.

Temptation Island, anticipazioni seconda puntata. Anche Alessio resta nel villaggio dopo Sonia? • Temptation Island è tornato e già ci sono le prime sorprese. Ecco cosa dicono le anticipazioni su quello che succederà. Vai su X

A "Temptation Island" Sonia M. chiede un falò di confronto con Alessio per via delle sue dichiarazioni e del suo atteggiamento, ma lui non si presenta Vai su Facebook

Temptation Island, chi sono Sonia e Alessio, coppia di avvocati: “Lui esercita la professione in casa mia, l’ho aiutato ma non voglio essere usata”; Temptation Island i primi video e prime lacrime: Alessio distrugge Sonia B: Sto con lei per gratitudine, forse non l'ho mai amata; Sonia M. e Alessio: il falò di confronto anticipato - Temptation Island Clip |.

Temptation Island 2025, le pagelle: Alessio “sognatore” in piena crisi esistenziale, Sonia già regina indiscussa - È andata in onda ieri sera la prima puntata di Temptation Island. Scrive msn.com

Temptation Island 2025, inaspettato colpo di scena: falò anticipato per Alessio e Sonia M. - Clamoroso colpo di scena durante la prima puntata di "Temptation Island": falò anticipato per Sonia M. Come scrive notizie.it