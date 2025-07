Attenzione a non fare di tutta l’erba un fascio Le Acli Toscane sui controlli ai circoli del Valdarno

Le recenti ispezioni ai circoli del Valdarno hanno sollevato dibattiti e preoccupazioni. La presidente delle Acli Toscana, Elena Pampana, invita a distinguere tra controlli legittimi e il rischio di screditare un patrimonio sociale fondamentale. È essenziale preservare il ruolo dei circoli come centri di cultura e inclusione, evitando che le verifiche degenerino in una semplificazione dannosa. La sfida è trovare equilibrio e tutela per queste realtà vitali.

Arezzo, 04 luglio 2025 - "I controlli delle autorità sono legittimi, ma serve equilibrio. Non si può confondere un circolo con un bar o un'attività commerciale. I circoli sono luoghi che tengono insieme le comunità , promuovono cultura, socialità , inclusione. Non possiamo permettere che questa funzione venga ignorata o ridotta a una questione fiscale". A parlare è Elena Pampana, presidente di Acli Toscana, che interviene in merito ai controlli avviati dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate su numerosi circoli del Valdarno aretino e fiorentino, tra cui anche una realtà affiliata all'associazione A sostegno della sua posizione anche Luigi Scatizzi, presidente delle Acli Aretine, che chiarisce: “Non si tratta di chiedere sconti o corsie preferenziali, ma di riconoscere la specificità di queste realtà . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Attenzione a non fare di tutta l’erba un fascio”. Le Acli Toscane sui controlli ai circoli del Valdarno

