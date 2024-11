Gaeta.it - Poste Italiane riceve la certificazione ISO 45001:2023 per la sicurezza sul lavoro: un traguardo significativo

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter LaISO, recentemente ottenuta da, segna un importante passo avanti nella gestione della salute e dellasul. Questo riconoscimento internazionale, rilasciato dall’IMQ, attesta l’impegno dell’azienda nel garantire un ambiente lavorativo sicuro per tutti i dipendenti, seguendo standard di alto livello. Il cammino verso questoè iniziato nel 2019 e si è concluso nel 2024, evidenziando un percorso di miglioramento continuo e dedizione alla tutela del benessere di chi lavora per l’azienda.L’importanza dellaISOL’adozione della norma ISOè un passoper, che implementa un sistema di gestione dellastrutturato. Questo sistema non solo mira a ridurre i rischi di infortuni e malattie professionali, ma include anche misure preventive per evitare situazioni di pericolo.