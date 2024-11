Quotidiano.net - Oncologi, taglio1103 posti letto in 10 anni. Crisi reparti

Ogni giorno in Italia si stimano circa 1.000 nuove diagnosi di cancro e questo numero tende ad aumentare di anno in anno dell'1%. Ma la crescita della domanda di assistenza si scontra con una realtà critica: in 10, infatti, sono stati tagliati 1.103pubblici neidia (nel 2012 erano 5.262, ridotti a 4.159 nel 2022) ed il numero deglista iniziando a diminuire a livello nazionale, così come quello degli infermieri. E' il quadro "preoccupante" tracciato dal presidente dell'Associazione italiana dia medica (Aiom) Francesco Perrone in occasione dell'apertura del 26/mo congresso nazionale. L'Aiom chiede alle istituzioni maggiori risorse finanziarie. "L'a chiede più risorse anche per rispondere alla domanda di assistenza in continua crescita - afferma Perrone -.