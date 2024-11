Quifinanza.it - Musk, Kennedy e Pompeo: tutti i possibili nomi dell’amministrazione Trump

Dopo aver vinto le elezioni americane, Donaldsi prepara a scegliere chi farà parte della sua amministrazione. Diversi iche circolano, da, ma già uno è ufficiale: Susie Wiles, fedelissima fin dal 2016, sarà il suo capo di Gabinetto, la prima donna a ricoprire questo ruolo in assoluto nella storia degli Stati Uniti.Per i capi dei dipartimenti si tratta ancora solo di ipotesi, così come per altri ruoli chiavecome il press secretary, che si occupa dei rapporti con la stampa, probabilmente complessi, e per il sostituto di Jerome Powell alla Federal Reserve, quando l’attuale presidente della banca centrale americana lascerà il suo incarico nel 2026.Susie Wiles, capo di GabinettoIl primo nome ufficiale della nuova amministrazionesarà Susie Wiles.