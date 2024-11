Milan Franco Baresi | Camarda? È sveglio ma deve essere bravo in una cosa!

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

, l’ex difensore e oggi vicepresidente onorario del clubha parlato di Francescoe gli ha dato un consiglio per crescere!L’ex difensore dele oggi vicepresidente onorario del club di via Aldo Rossiha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e si è soffermato in particolare sul giovane talento delfuturo Francesco, che nella gara di Champions League con il Bruges è diventato il più giovane giocatore di sempre ad esordire nella competizione.ha voluto dare un consiglio all’attaccante classe 2008, che ha già ho ottenuto diverse convocazioni con la prima squadra e anche nel match con il Cagliari mister Paulo Fonseca potrebbe impiegarlo a partita in corso, visto l’infortunio riportato da Alvaro Morata. Ecco le dichiarazioni rilasciate ai Microfoni del Corriere della Sera:I ragazzi oggi sono più svegli, ma hanno più pressioni e aspettative: devonobravia non farsi schiacciare.