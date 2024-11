Romadailynews.it - Mesopotamia, nei sigilli in pietra l’invenzione della scrittura

inè fortemente legata alle immagini e ai segni impressi su antichicilindrici inrisalenti a seimila anni fa. La scoperta è di un gruppo di ricerca dell’università di Bologna di cui fanno parte gli autori dello studio, Kathryn Kelley, Mattia Cartolano e Silvia Ferrara del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (Unibo), che hanno identificato una serie di correlazioni tra i disegni incisi sui cilindri ed alcuni segniproto-cuneiforme emersi nella città di Uruk situata in quello che oggi è l’Iraq meridionale.Uruk, tra le prime città a sorgere in, fu un centro importantissimo per tutto il quarto millenio a.C. in quanto esercitava la sua influenza economica e culturale su una vasta regione che si estendeva dal sud-ovest dell’Iran alla Turchia sud-orientale.