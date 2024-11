Lettera43.it - Malaria a Verona, il dietrofront: «Non è un caso autoctono, il paziente è stato in Nigeria»

Ildi infezione dariscontrata su un uomo all’ospedale diha messo in allarme la Regione Veneto. Inizialmente, infatti, eracomunicato che si trattava di une che ilin questione non aveva lasciato i confini nazionali. Uno scenario che non si è più verificato dagli anni ’60, dagli ultimi casi in Sicilia. Poche ore dopo il primo comunicato, la presidenza della Regione Veneto è stata costretta al. L’uomo in questione in realtà è tornato a casa dopo un viaggio in, avvenuto a metà ottobre. Ilha inizialmente evitato di dire agli uomini dell’ufficio di Prevenzione della Asl cittadina di esserein Africa e non si è nemmeno sottoposto alla profilassi farmacologica prima di partire.La zanzara dellanon c’è in Italia da 50 anniSi è trattato, quindi, di un problema di comunicazione sul quale ora i vertici dell’ufficio stanno indagando.