La Rocchetta Mattei Il sogno e la cura del Conte

Il castello più originale d’Italia che racchiude in sé il bello del mondoPuò unavere delle coordinate precise? Talvolta sì e, per una volta, non è necessario varcare i confini nazionali, ma solo quelli della coerenza. Nella valle del Reno, incastonata tra le dolci colline dell’Appennino tra Firenze e Bologna, nel comune di Grizzana Morandi, sorge un castello dal profilo così originale da sembrare irreale. E’ la “”, costruita a partire dal 1850, sui resti di un antico castello medievale, dalCesare, uno dei fondatori della Cassa di Risparmio di Bologna, uomo politico e studioso di omeopatia., Dettagli MoreschiL’incapacità di sollevare dalla sofferenza l’amata madre, durante la malattia, genera in lui un dolore così forte, prima ancora dello strazio del lutto, da indurlo ad approfondire gli studi di omeopatia: ispiratosi agli studi del medico tedesco Samuel Hahnemann, fino a delineare una metodologia tutta sua, l’elettromiopatia.