Gamberorosso.it - La guerra dei grassi: quando la margarina venne colorata di rosa per salvare il burro

Leggi l'articolo completo su Gamberorosso.it

Bello, buono, bistrattato per anni per poi tornare alla ribalta, amato dai pasticceri e condannato (ingiustamente) dai salutisti: ilè storia, cultura pastorale, base per creare tantissime ricette. Antico e per moltissimi anni senza rivali. Poi è arrivata la. Era il 1869 e il chimico francese Hippolyte Mège-Mouriès, grazie al premio offerto da Luigi Napoleone III, brevettava una crema spalmabile a base di grasso di manzo e oli vegetali, da vendere a basso costo. Un’invenzione che fece tremare i casari, al punto che molti stati dovettero mettere dei vincoli: per esempio, imponendo di aggiungere il coloreper differenziarla dal.La nascita dellaFacciamo qualche passo indietro: quel prodotto cremoso ed economico si chiamava oleo, dal greco margarites, perla, per via della sua lucentezza.