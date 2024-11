La caccia all’ebreo ad Amsterdam | tifosi israeliani aggrediti da persone a volto coperto con bandiere della Palestina – I video

Leggi l'articolo completo su Open.online

Sono circa 62 gli arresti e almeno 5 i feriti in ospedale: questo il bilancio dell’aggressione subita daidel Maccabi Tel Aviv ad, avvenuta a seguitopartita contro l’Ajax in Europa League. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri dello Stato ebraico citato dai media. Le forze dell’ordine olandesi concordano nel definire l’episodio «un attacco antisemita orribile». Secondo le prime ricostruzioni, una folla di– molte mascherate e conpalestinesi in mano – avrebbe attaccato inelle zone più centralicittà. A gruppi di 10-12, e con modalità da guerriglia urbana organizzata, avrebbero circondato e picchiato brutalmente le vittime. Il premier Benjamin Netanyahu ha invitato il primo ministro nederlandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali «ad agire in modo deciso e rapido contro i risi».