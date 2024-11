Iltempo.it - Kamala Harris, non basta essere donna nera. Chirico: la colpa a Biden è l'ultima gaffe

Se il Partito democratico americano diventa di colpo il Nazareno, un problema c'è. Le faide interne, il correntismo esasperato, il rimpallo di accuse e rancori fa somigliare il partito dia quello di Elly Schlein. Secondo George Lombardi, che di Donald Trump è amico e vicino di casa nonché, in passato, consigliere per la comunicazione, esiste una inquietante analogia trai progressisti italiani e americani: da tempo, hanno ceduto all'ideologia woke, alle battaglie identitarie, alle istanze ultra minoritarie perdendo di vista le maggioranze. Nel day after del voto che ha incoronato Donald Trump 47imo presidente degli Stati Uniti,tiene un “concession speech” in cui annuncia che continuerà a combattere per la democrazia, senza rendersi conto che la democrazia americana si è espressa e ha scelto Trump.