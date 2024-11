Ilgiorno.it - I milioni prestati alle aziende finte. La società “disabitata“ da due anni e l’ex finanziere già a processo

Unacon 4 dipendenti fino al 2018, che nel 2020 aveva ottenuto un finanziamento bancario garantito dallo Stato di 25mila euro e non l’aveva più restituito, nella cui sede in via Biancamano a Monza da 2la portinaia "non vede arrivare nessuno". Sono partite così le indagini della Procura di Monza sulle presunte truffe transnazionali che hanno portato la Guardia di Finanza di Como a eseguire 19 ordinanze di custodia cautelare. Gli interrogatori di garanzia sono in corso. Il gip del Tribunale di Monza, Marco Formentin, sta sentendo i 7 indagati in carcere: il broker bresciano, agente della parte lesa Banca Progetto, Marco Savio, indagato agli arresti domiciliari anche a Brescia, che ha negato ogni addebito, riservandosi di farsi sentire dal pm Michele Triper entrare nel merito delle accuse; il lecchese Ernesto Maria Cipolla, ritenuto a capo dell’associazione a delinquere che ha portato al sequestro di 6e 700 mila euro; il presunto sodale di Cipolla, il milanese Simone Iacone; il commercialista lecchese Michele Migliore e il collega milanese Paolo Attilio Remo Cotini e i presunti riciclatori, il varesino Maurizio Ponzoni e il monzese Massimiliano Musa.