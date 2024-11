Liberoquotidiano.it - GreenInvest Real Estate fondata da Davide Pironti e Michael Tosi si conferma come la più importante società Real Estate italiana a Dubai

(Adnkronos) -, 08/11/2024 - Lae guidata da, si è affermatauno dei principali attori nel mercato immobiliare di, guadagnandosi il riconoscimento di essere ladipiù influente e rispettata nell'Emirato. In un contesto internazionale sempre più competitivo,ha saputo costruire un brand sinonimo di affidabilità, qualità e innovazione,ndo il proprio ruolo di leadership nel panorama immobiliare di.La storia die della sua azienda è un esempio significativo dipassione, determinazione e visione imprenditoriale possano portare al successo in un settore estremamente dinamico e complessoquello deldi. Nato e cresciuto in Italia,ha coltivato la propria passione per l'immobiliare sin da giovane, sviluppando un'acuta comprensione delle dinamiche di mercato e una forte abilità nel riconoscere le tendenze emergenti.