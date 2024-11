Cultweb.it - Cosa sono e a che cosa servono i test di Rorschach?

Leggi l'articolo completo su Cultweb.it

Ildi, noto anche come “delle macchie d’inchiostro”, sfrutta la naturale tendenza dell’uomo a dare un significato a stimoli ambigui. Creato dallo psichiatra svizzero Hermannnel 1921, consiste nell’osservare una serie di dieci tavole contenenti macchie d’inchiostro simmetriche e descrivere ciò che si vede. Le risposte, apparentemente casuali, vengono poi analizzate da uno psicologo esperto per ottenere informazioni sulla personalità, sui processi mentali e sullo stato emotivo del soggetto.Una delle dieci tavole deldi– Fonte: FocusDurante il, dunque, viene presentata una tavola alla volta, chiedendo al paziente di descrivere tutto ciò che rappresenta ai suoi occhi. Non esistono risposte giuste o sbagliate: ciò che contai dettagli delle descrizioni, il tempo di reazione e le emozioni che accompagnano le risposte.